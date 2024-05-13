Стало известно, кто будет судьёй в поединке Фьюри — Усик

Американский рефери Марк Нельсон назначен на титульный поединок звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика, сообщает Boxing Social.

Нельсон известен своей работой во время титульного поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном в 2017 году, который запомнился спорным судейским вердиктом.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).