Тренер Кроуфорда: Индонго не так хорош, как Постол

Брайан Макинтайр, тренер чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда, не считает, что обладатель поясов IBF/IBO/WBA Джулиус Индого является для его подопечного более грозным соперником, чем украинец Виктор Постол.



«Нет, чёрт побери, конечно нет. Постол победил несколько хороших соперников. Понимаете, о чём я говорю? Но мы готовы», — ответил Макинтайр, когда ему задали соответствующий вопрос.



Кроуфорд отнял у Постола титул WBC в июле прошлого года, одержав победу единогласным решением судей.