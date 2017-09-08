Де ла Хойя: Альваресу нужно быть осторожным, Головкин — монстр

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя, который представляет интересы Сауля Альвареса, советует мексиканцу быть осторожным в поединке с Геннадием Головкиным, владеющим титулами чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе.



«Головкин — монстр, машина, он неудержим. Когда он бьёт, кажется, будто у него динамит в кулаках. Он может держать удар, постоянно идёт вперёд, не отступает. Он всегда хочет дать драматическое представление болельщикам. Его план состоит в том, чтобы нокаутировать Сауля с такой же стратегией: идти вперёд, никогда не отступая, и выбрасывать мощные удары с самого начала.



Уверенность Альвареса на самом высоком уровне, но это опасно для молодого боксёра вроде Сауля. Он должен быть уверен в себе, но осторожен, потому что против него на ринг выйдет такой же отличный боксёр, испытывающий те же эмоции», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.



Поединок Альварес — Головкин запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе.