Биспинг: возможно, бой с Сен-Пьером будет последним в моей карьере

Чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг заявил, что не исключает ухода из спорта после встречи с Жоржем Сен-Пьером, которая запланирована на 4 ноября.

«Меня ждёт большой бой, мой соперник Сен-Пьер, все знают кто это такой. Возможно, он не так популярен как Конор Макгрегор или Ронда Роузи, но он не сильно отстал от них. Он сложный соперник и наш поединок будет самым большим событием года в MMA.

Учитывая, что в моей карьере были травмы, были взлёты и падения, я понимаю, что этот бой может быть последним в карьере. Не знаю, буду ли я драться ещё раз после этого. Я в спорте уже очень долго, но в жизни есть и другие вещи. Не поймите меня неправильно, я всё ещё люблю то, чем занимаюсь, но это не может продолжаться вечно. Моя семья хочет завершения моей карьеры, многие мне советуют завязывать.

Что касается Сен-Пьера, то и ему не стоило возвращаться. Он ушёл чемпионом и ему надо было это сберечь.Я нанесу ему поражение и, возможно, завершу карьеру в статусе чемпиона", — приводит слова Биспинга MMA Fighting.