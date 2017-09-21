Конлан: судейское решение в бою с Альваресом было ужасным для Головкина

Ирландский боксёр Майкл Конлан считает, что Геннадий Головкин заслужил победу в бою с Саулем Альваресом, а также поделился мнением относительно исхода возможного реванша между этими боксёрами. Первая встреча Альвареса с Головкиным состоялась 16 сентября в Лас-Вегасе и завершилась ничьей со счётом 118:110, 114:114 и 113:115.



«Я не думаю, что Аделаида Бёрд (судья, выставившая счёт 118:110 в пользу Альвареса. — Прим. «Чемпионата») вообще следила за этим боем. Должно быть, она была в раздевалке или что-то в этом роде. Я не знаю, что она делала, потому что, по моим подсчётам, Головкин выиграл бой. Я отдал ему победу с преимуществом в два-три раунда. Но в то же время вы бы не сильно спорили с ничьей, потому что это был жёсткий поединок. Однако на моих карточках определённо выиграл Головкин.



Думаю, что для Головкина это действительно ужасное решение, потому что ему уже 35 лет и к тому моменту, когда они встретятся снова, будет 36. И его спад продолжается. Не думаю, что Альварес проведёт следующий бой против него. Полагаю, он сразится с кем-то другим, а с Головкиным сразится тогда, когда тот станет ещё старше. Тем не менее сейчас вы все хотите увидеть реванш, потому что все кричат о том, что Головкина ограбили. Он заработает много денег в реванше, но не думаю, что он его выиграет», — цитирует Конлана BoxingScene.