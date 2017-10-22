Тилль нокаутировал Серроне на турнире UFC Fight Night 118

В Гданьске завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 118, главным событием которого стал поединок между Дональдом Серроне и Дарреном Тиллем. Победу в этом поединке одержал Тилль, нокаутировавший своего соперника в первом раунде.
UFC Fight Night 118
Главный кард
Даррен Тилль победил Дональда Серроне (нокаут в первом раунде)
Ян Блахович одержал досрочную победу над Дэвином Кларком (удушающий приём, второй раунд)
Джонатан Уилсон Оскар Пичота победил Джонатана Уилсона решением судей (30-27, 30-27, 30-27)
Каролина Ковалькевич победила Джоди Эскибель по очкам (30-27, 30-27, 30-27)