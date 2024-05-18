Ковалёв вышел на ринг под песню «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации»

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) вышел на поединок со шведом Робином Сафаром (16-0, 12 KO), который через считаные минуты начнётся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), под традиционную для себя песню «Вечно молодой» отечественной рок-группы «Смысловые галлюцинации».

Отметим, что для 41-летнего Ковалёва это первое выступление с мая 2022 года, когда он, успешно дебютировав в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг), перебоксировал по итогам 10 раундов болгарина Тервела Пулева.

Напомним, в главном событии боксёрского вечера в Саудовской Аравии украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри оспорят звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.