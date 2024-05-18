«Я расстроился». Бабанин отреагировал на отмену боя Бетербиева и Бивола

Известный российский боксёр Максим Бабанин отреагировал на отмену боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я расстроился. Но есть ли официальное подтверждение, что это мениск? Вопрос, есть ли это на самом деле. Но вообще можно вернуться и в 40 лет. Грамотно восстановиться, почему бы и нет. Вопрос в том, сколько времени это займёт. Бетербиеву не на руку этот перенос. Все понимают прекрасно, что это возраст, время уходит.

Зинад будет бит. Дима его побьёт. Бивол готовился к другому бою. Но сейчас можно и хоть такой. Дима не гонится на нокаут обычно. Но если попадёт, то обязательно добьёт», — сказал Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.