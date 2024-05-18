Антонио Тарвер предсказал, как сложится бой Усик — Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я ставлю на Тайсона Фьюри, совершенно точно, но ему не будет легко. Усик прибавил в мышечной массе. Он будет драться агрессивно.

Я считаю, что, если он попытается боксировать с Тайсоном Фьюри, его переиграют. Ему придётся быть агрессивным и прорываться на ближнюю дистанцию. Если он это сделает, бой получится интересным. Вот где у него будет шанс.

Каждый раз, когда Усик будет подходить, нужно пробивать два-три джеба. Держать его на дистанции. Если Фьюри будет боксировать и двигаться, он будет смотреться хорошо», — сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Поединок Усика и Фьюри состоится в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), ориентировочное начало – в 1:00 мск.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта: