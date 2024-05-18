«Фьюри — красавчик. Я очень удивлён». Бабанин высказался о форме Тайсона к бою с Усиком

Известный российский боксёр Максим Бабанин высказался о физической форме чемпиона мира по боксу по версии WBC британца Тайсона Фьюри к поединку против чемпиона мира по боксу по версии WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика.

«Усику комфортно в том весе, в котором он сейчас. Думаю, он набирал его для устойчивости. Фьюри согнал – красавчик. Я очень удивлён. Фьюри часто виснет на соперниках. Но с Усиком это не прокатит. Будет работа на дистанции. Но ближе к концу Фьюри будет нависать. Если Усик не дурак, он не даст ему это сделать», — сказал Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тайсон Фьюри имеет 34 победы и одну ничью. В последнем поединке он победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.