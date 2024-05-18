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Начался бой Ковалёва в андеркарде турнира с поединком Усик — Фьюри

Начался бой Ковалёва в андеркарде турнира с поединком Усик — Фьюри
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начался поединок боксёрского вечера от промоутерских компаний Top Rank и Queensberry Pormotions.

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) встретился со шведом Робином Сафаром (16-0, 12 KO).

Отметим, что для 41-летнего Ковалёва это первое выступление с мая 2022 года, когда он, успешно дебютировав в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг), перебоксировал по итогам 10 раундов болгарского проспекта Тервела Пулева.

Напомним, в главном событии боксёрского вечера в Саудовской Аравии украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) оспорят звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

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