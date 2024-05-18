«Не волнуйся, я не оставлю тебя одного». Усик ответил на провокации Фьюри перед боем

Чемпион мира по боксу по версии WBA, WBO и IBF украинец Александр Усик ответил чемпиону мира по боксу по версии WBC британцу Тайсону Фьюри.

«Не волнуйся, завтра я не оставлю тебя в одиночестве», — приводит слова Усика портал Eurosport.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри является непобеждённым боксёром и имеет в активе 34 победы, а также одну ничью. В последнем поединке он победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.

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