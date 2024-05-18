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Сергей Ковалёв — Робин Сафар: во сколько начало боя, где смотреть

Сергей Ковалёв — Робин Сафар: во сколько начало боя, где смотреть
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Уже завтра, 19 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдёт большой боксёрский турнир Ring of Fire. В андеркаде спортивного мероприятия поединок проведут представитель России Сергей Ковалёв и представитель Швеции Робин Сафар.

Поединок между Ковалёвы и Сафаром начнётся примерно в 21:00 по московскому времени.

Официальной трансляции турнира Ring of Fire в Российской Федерации не планируется. Спортивное шоу вместе с боем Усика и Фьюри в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе ESPN+. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой осветит все интересные события спортивного мероприятия.

Сергей имеет в своём активе 35 побед, четыре поражения и одну ничью. Робин Сафар, в свою очередь, является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 16 побед, из которых 12 он одержал досрочно.

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