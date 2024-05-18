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Александр Усик — Тайсон Фьюри: во сколько начало боя, смотреть онлайн прямую трансляцию

Александр Усик — Тайсон Фьюри: во сколько начало боя, где смотреть
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Сегодня, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит большой боксёрский турнир Ring of Fire, в главном поединке которого выступят представитель Украины Александр Усик и Тайсон Фьюри, представляющий Великобританию. Спортсмены определят абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Украинец является обладателем титулов WBA, WBO и IBF, а британец владеет чемпионским поясом по версии WBC.

Бой начнётся в ночь на 19 мая примерно в 1:00 по московскому времени. Видеотрансляцию боя вы сможете найти в нашем телеграм-канале. Помимо этого, на сайте «Чемпионата» будет идти онлайн-трансляция вечера бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. В активе Фьюри 34 победы и одна ничья. Оба боксёра являются непобеждёнными.

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