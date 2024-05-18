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Алистар Оверим дал прогноз на бой Усик — Фьюри

Алистар Оверим дал прогноз на бой Усик — Фьюри
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Легендарный ветеран ММА и кикбоксинга Алистар Оверим дал прогноз на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Какую роль играют габариты в бою, зависит от того, какой у вас соперник, верно? Если ваш оппонент уступает вам в размерах, но он разносторонний, как Усик, то нужно уметь двигаться, чтобы не давать ему преимущества в скорости. Кроме того, вспомните, что бой длится 12 раундов, а это требует хорошего кардио.

Фьюри нужно было снизить вес, поскольку Усик будет двигаться в высоком темпе. Поэтому ему нельзя будет уступать Александру и также наращивать скорость. Моя рациональная сторона предсказывает победу Тайсона Фьюри, учитывая его вес, объём, рост, размах рук. Но всё зависит от того, сможет ли он использовать свой размер.

Моя рациональная сторона больше склоняется к Тайсону, но эмоциональная — к Усику. Возможно, из-за того, что он меньше по весу и мне довелось увидеть много интересных движений и техник у Александра», — приводит слова Оверима портал Bloody Elbow.

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