Сергей Ковалёв проиграл шведу Сафару, побывав в нокдауне

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Завершился поединок боксёрского вечера, проходящего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) встретился со шведом Робином Сафаром (16-0, 12 KO).

Бойцы активно стартовали, Сафар работал первым номером, часто инициируя клинчи. Ковалёв же традиционно сделал ставку на работу передней рукой и прямые удары.

В четвёртом раунде более активный Сафар начал перехватывать инициативу, регулярно беспокоя Ковалёва ударами справа, на которые россиянин не успевал реагировать из-за опущенной передней руки.

К седьмому раунду Ковалёв сильно замедлился и, несмотря на то что россиянин регулярно отвечал на атаки более молодого соперника, он уступал в активности.

В концовке 10-го раунда Ковалёв, вступив с Сафаром в размен, оказался на полу после двух пропущенных боковых, но россиянина спас гонг.

Судейский вердикт: победа Робина Сафара единогласным решением по итогам 10 раундов.