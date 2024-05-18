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Хирн: после пяти раундов Фьюри будет проигрывать Усику

Хирн: после пяти раундов Фьюри будет проигрывать Усику
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я считаю, что Усик пойдёт на Тайсона Фьюри. Фьюри же показал небольшой вес, думаю, он будет двигаться. После пяти или шести раундов он будет отставать [на судейских записках], и ему придётся меняться и становиться агрессивным. Возможно, его рассечение откроется. Начало получится осторожным, но мы настроимся на хороший бой», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), ориентировочное начало – в 1:00 мск.

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