Американец, посылавший в нокдаун Фьюри, дал прогноз на его бой с Усиком

Американский экс-чемпион Стивен Каннингем, встречавшийся в ринге с британцем Тайсоном Фьюри, высказался о его предстоящем бое с украинцем Александром Усиком.

«Я считаю, что рост может стать преимуществом для Усика. На самом деле, у всех небольших и атлетичных бойцов есть преимущество. Однако трудность в бою с таким высоким соперником заключается в том, что вам нужно делать непривычные вещи, чтобы добраться до него. Вы должны заставить его атаковать и ловить между ударами. Вот как я поймал его правым оверхендом.

Фьюри – великолепный боец, его рост является его преимуществом, как и ум. Но в боях с парнями моего роста ему приходится хватать их и удерживать. Я не думаю, что он перебоксирует Усика. Он не смог сделать это со мной, и ему пришлось истощить меня.

Фьюри особенный, но он столкнётся с другим особенным бойцом. Учитывая вышесказанное, я верю, что Усик победит», — приводит слова Каннингема BoxingScene.

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