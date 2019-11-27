Промоутер Фьюри подтвердил дату реванша Тайсона с Уайлдером

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира по боксу британца Тайсона Фьюри, подтвердил, что его подопечный выйдет в ринг с американцем Деонтеем Уайлдером, действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC, 22 февраля. Официального объявления о поединке ещё не было, однако ожидается, что он пройдёт в Лас-Вегасе.

«Мы собираемся сделать официальное объявление до Рождества (до 25 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Но поединок состоится 22 февраля, можете спать спокойно», — приводит слова Арума ESPN.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

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