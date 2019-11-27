Промоутер Фьюри подтвердил дату реванша Тайсона с Уайлдером
Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира по боксу британца Тайсона Фьюри, подтвердил, что его подопечный выйдет в ринг с американцем Деонтеем Уайлдером, действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC, 22 февраля. Официального объявления о поединке ещё не было, однако ожидается, что он пройдёт в Лас-Вегасе.
«Мы собираемся сделать официальное объявление до Рождества (до 25 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Но поединок состоится 22 февраля, можете спать спокойно», — приводит слова Арума ESPN.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.
Уайлдер: у Фьюри было только два больших боя — с Кличко и со мной
Вдова Мохаммеда Али назвала Уайлдера величайшим боксёром в истории
- 27 ноября 2019
-
16:15
-
15:44
-
14:03
-
13:48
-
12:33
-
11:19
-
11:03
-
10:00
-
09:23
-
09:05
-
00:39
-
00:01
- 26 ноября 2019
-
22:41
-
21:38
-
20:25
-
18:51
-
17:18
-
16:40
-
16:06
-
15:32
-
15:00
-
14:33
-
13:51
-
13:33
-
12:52
-
11:12
-
11:01
-
10:14
-
09:09
-
08:46
-
01:04
- 25 ноября 2019
-
23:53
-
22:47
-
21:39
-
20:35
Партнерский контент