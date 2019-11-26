Вдова Мохаммеда Али назвала Уайлдера величайшим боксёром в истории

Халила Камачо Али, вторая жена легендарного боксёра Мохаммеда Али, сделала комплимент американцу Деонтею Уайлдеру, который 23 ноября в 10-й раз защитил чемпионский титул WBC в тяжёлом весе. 34-летний Уайлдер победил 40-летнего кубинца Луиса Ортиса, нокаутировав его в седьмом раунде.
«Ты настоящий король ринга. Тебе не нужно ничего доказывать, просто занимайся своим делом.
Величайших видно невооружённым глазом. Ты величайший боксёр в истории. Спасибо тебе большое», — приводит слова Халилы Камачо Али Mirror.
На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и одна ничья в 43 поединках в профессиональном боксе.
Следующим соперником Уайлдера станет бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, бой с которым запланирован на февраль 2020 года.
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