Уайлдер: у Фьюри было только два больших боя — с Кличко и со мной

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион WBC в тяжёлом весе, раскритиковал бывшего и будущего соперника британца Тайсона Фьюри, реванш с которым запланирован на февраль 2020 года. В поединке Уайлдера и Фьюри, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья, причём американец считает, что у него несправедливо отобрали победу.
23 ноября Уайлдер победил Луиса Ортиса, нокаутировав его в седьмом раунде, и в 10-й раз защитил чемпионский пояс.
«Я хотел провести второй поединок сразу после первого, где было спорное решение. Я боксирую с лучшими спортсменами. У Фьюри было только два больших боя: с Кличко и со мной, где он проиграл нокаутом. А в последних двух боях он вообще сражался с новичками (с Отто Уаллином и Томом Шварцем. — Прим. «Чемпионата»), в то время как я провожу бои и прибавляю, так как всякий раз ставлю на кон титул», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
- 26 ноября 2019
-
16:40
-
16:06
-
15:32
-
15:00
-
14:33
-
13:51
-
13:33
-
12:52
-
11:12
-
11:01
-
10:14
-
09:09
-
08:46
-
01:04
- 25 ноября 2019
-
23:53
-
22:47
-
21:39
-
20:35
-
20:26
-
19:28
-
18:33
-
17:45
-
17:25
-
16:33
-
16:05
-
15:07
-
14:55
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:47
-
12:32
-
11:50