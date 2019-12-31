Тренер сборной России по муай-тай: ставим перед собой амбициозные задачи

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин рассказал о планах на 2020 год. Специалист заявил, что сборная ставит перед собой самые амбициозные задачи. Напомним, 2019 год стал одним из самых успешных в истории тайского бокса России.

«Как обычно, мы будем готовить команду и на первенство мира среди спортсменов младших возрастов, которое пройдёт в сентябре в Таиланде. Календарь у международной федерации IFMA большой, но российская команда на всех соревнованиях готова ставить перед собой амбициозные задачи», — сказал Ильин.

Напомним, чемпионат мира состоится в мае-июне в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Чемпионат мира среди студентов пройдёт с 17 по 23 августа в столице Казахстана городе Нур-Султане. Первенство мира запланировано на сентябрь, местом проведения выбран Таиланд. Чемпионат Европы пройдёт с 9 по 15 ноября в столице Азербайджана городе Баку.