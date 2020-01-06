Беспутин: Ломаченко — лучший боксёр вне зависимости от весовой категории

Российский боксёр Александр Беспутин, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA поделился мыслями о том, кого он считает лучшим боксёром в мире. По словам Беспутина, лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории является Василий Ломаченко.
«Ломаченко? Да, считаю его лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории.
Лучший в полусреднем весе? Если я назову кого-то, то, получается, недооцениваю себя самого. А про себя говорить слишком пафосно. Думаю, сейчас у нас много хороших боксёров. Тот же Кроуфорд — мощный спортсмен и на данный момент один из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Эррол Спенс тоже очень сильный. Полусредний вес всегда славился конкуренцией и яркими противостояниями. Нынешняя ситуация — не исключение. Есть масса различных имён, за счёт которых можно укрепить свои позиции», — приводит слова Беспутина «RT на русском».
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