Пакьяо: если Майки Гарсия хочет боя со мной, то без проблем

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо отреагировал на многочисленные слухи о том, что экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия хочет получить с ним бой. Судя по всему, филиппинец готов к такому вызову.
«Если Майки Гарсия хочет боя со мной, то без проблем», — приводит слова Пакьяо Boxingnews24.
Филиппинец последний раз появлялся на ринге летом минувшего года, когда победил решением судей Кита Турмана. Что касается Гарсии, то в минувшие выходные он добыл первую в карьере победу в полусреднем весе. Майки удалось сломить сопротивление экс-чемпиона мира Джесси Варгаса.
Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявлял, что хотел бы организовать поединок Пакьяо с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом.
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