Хабиб: мне нравится Фергюсон, но он глупый парень

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал бывшего временного чемпиона лиги Тони Фергюсона за то, что весной 2020 года он дважды сбросил вес.

Первый раз американец уложился в лимит весовой категории зная, что его бой с Хабибом отменён. Во второй раз Фергюсон провёл весогонку перед схваткой с Джастином Гэтжи.

«Если говорить о решении Тони дважды сбросить вес перед весенним поединком, то это было глупо. Я уже когда-то говорил, что мне нравится Тони Фергюсон, но он глупый парень. Сейчас он продолжает говорить обо мне. Почему он говорит обо мне? Джастин Гэтжи просто размазал его. Зачем он продолжает говорить обо мне? Если он таким образом хочет продвигать себя, то ладно, согласен.

Но если он думает, что разговоры обо мне действительно значат что-то особенное и ставят его в выгодное положение, это просто показывает уровень его интеллекта. Это показывает его слабость. Но мы ничего с этим не поделаем", — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.