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Организатор боя между Усиком и Фьюри отреагировал на итоги поединка

Организатор боя между Усиком и Фьюри отреагировал на итоги поединка
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Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отреагировал на результат организованного им боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO) и обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

«Бой века, без сомнения… Вечер встреч в Эр-Рияде — огонь!» — написал Турки Аль аш-Шейх в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. После выигранного боя спортсмен был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти.

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