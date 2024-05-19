Организатор боя между Усиком и Фьюри отреагировал на итоги поединка

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отреагировал на результат организованного им боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO) и обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO).

«Бой века, без сомнения… Вечер встреч в Эр-Рияде — огонь!» — написал Турки Аль аш-Шейх в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. После выигранного боя спортсмен был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти.