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Александр Усик рассказал, кому посвящает победу в бою с Тайсоном Фьюри

Александр Усик рассказал, кому посвящает победу в бою с Тайсоном Фьюри
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) высказался о победе раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

«Я планировал это с 2008 года. Это не ради моей победы, это ради моего Бога, моих сторонников. Я хочу пойти домой, хочу отдохнуть, отдохнуть, хочу поесть, поспать, поцеловать жену»., — приводит слова Усика журналист Михаэль Бенсон на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Отметим, Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта

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