Леннокс Льюис прокомментировал поражение Ломаченко в бою с Лопесом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, последний абсолютный чемпион в хэвивейте Леннокс Льюис поделился впечатлениями от поединка бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом. Британец признался, что не совсем понял тактику, избранную украинцем.

«Лопес убедительно победил Ломаченко. Уже после трёх раундов понимаете, кто перед вам. Так что не понимаю, почему Ломаченко отдал большую часть поединка, прежде чем переключиться. К тому времени было уже слишком поздно. Поздравляю нового царя горы», — написал Льюис на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.