Фергюсон: Хабиб избегал меня. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом

Американский боец MMA Тони Фергюсон прокомментировал то, что Хабиб Нурмагомедов сразу после победы над Джастином Гэтжи в минувшие выходные объявил о завершении карьеры. Напомним, бой Хабиб — Фергюсон пять раз срывался по различным причинам.

«Не удивлён, что он закончил. Али Абдель-Азиз (менеджер Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») сделал свою работу. Он спас своего клиента от очень опасного оппонента.

Хабиб избегал меня. Эти парни из России избегают меня любыми способами. Просто поразительно. Я сделал свою работу, а он сбежал. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом.

Он ушёл, но я отдаю ему должное. Занимайся своими семейными делами, и мы увидимся с тобой, когда ты будешь здесь, на месте», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.