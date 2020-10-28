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Фергюсон: Хабиб избегал меня. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом

Фергюсон: Хабиб избегал меня. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Тони Фергюсон прокомментировал то, что Хабиб Нурмагомедов сразу после победы над Джастином Гэтжи в минувшие выходные объявил о завершении карьеры. Напомним, бой Хабиб — Фергюсон пять раз срывался по различным причинам.

«Не удивлён, что он закончил. Али Абдель-Азиз (менеджер Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») сделал свою работу. Он спас своего клиента от очень опасного оппонента.

Хабиб избегал меня. Эти парни из России избегают меня любыми способами. Просто поразительно. Я сделал свою работу, а он сбежал. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом.

Он ушёл, но я отдаю ему должное. Занимайся своими семейными делами, и мы увидимся с тобой, когда ты будешь здесь, на месте», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Фергюсон — Нурмагомедову: скоро увидимся, тупица
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