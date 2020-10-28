Фергюсон: Хабиб избегал меня. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом

Американский боец MMA Тони Фергюсон прокомментировал то, что Хабиб Нурмагомедов сразу после победы над Джастином Гэтжи в минувшие выходные объявил о завершении карьеры. Напомним, бой Хабиб — Фергюсон пять раз срывался по различным причинам.
«Не удивлён, что он закончил. Али Абдель-Азиз (менеджер Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») сделал свою работу. Он спас своего клиента от очень опасного оппонента.
Хабиб избегал меня. Эти парни из России избегают меня любыми способами. Просто поразительно. Я сделал свою работу, а он сбежал. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом.
Он ушёл, но я отдаю ему должное. Занимайся своими семейными делами, и мы увидимся с тобой, когда ты будешь здесь, на месте», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
- 28 октября 2020
-
11:00
-
10:30
-
10:12
-
10:00
-
09:31
-
09:28
-
09:21
-
08:50
-
06:58
-
06:03
-
02:27
-
01:15
-
00:29
- 27 октября 2020
-
23:27
-
22:55
-
21:36
-
20:32
-
19:14
-
19:03
-
18:44
-
18:37
-
17:40
-
16:51
-
16:38
-
15:44
-
15:31
-
15:29
-
15:11
-
14:29
-
14:18
-
13:47
-
13:30
-
13:09
-
12:48
-
12:18