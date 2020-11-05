Валуев отреагировал на предложение присвоить звание «Героя России» Хабибу Нурмагомедову

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал инициативу коллеги по нижней палате Федерального собрания Гаджимурада Омарова присвоить звание «Героя России» объявившему о завершении карьеры бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову.
По словам экс-боксёра, первое, что нужно было сделать Омарову, — прочитать соответствующие документы, где чётко прописано, за что может быть дана эта высшая награда страны. Валуев отметил, что, кроме «Героя России» за военные заслуги, в России есть звание «Героя России» – «Героя Труда».
При этом Валуев согласился, что Хабиб – выдающийся чемпион и чем-то отметить его заслуги можно.
«Вообще, когда идёт речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь всё-таки не о «Герое России», – цитирует Валуева радио «Комсомольская правда».
- 5 ноября 2020
-
12:02
-
11:46
-
11:02
-
10:47
-
10:11
-
09:41
-
09:21
-
09:02
-
08:51
-
08:22
-
08:03
-
00:33
-
00:01
- 4 ноября 2020
-
23:06
-
21:50
-
20:16
-
19:00
-
17:35
-
17:30
-
16:10
-
15:47
-
15:04
-
14:29
-
14:00
-
13:26
-
13:07
-
12:06
-
11:29
-
10:54
-
10:37
-
10:00
-
09:39
-
09:32
-
09:00
-
08:30