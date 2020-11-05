Валуев отреагировал на предложение присвоить звание «Героя России» Хабибу Нурмагомедову

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал инициативу коллеги по нижней палате Федерального собрания Гаджимурада Омарова присвоить звание «Героя России» объявившему о завершении карьеры бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову.



По словам экс-боксёра, первое, что нужно было сделать Омарову, — прочитать соответствующие документы, где чётко прописано, за что может быть дана эта высшая награда страны. Валуев отметил, что, кроме «Героя России» за военные заслуги, в России есть звание «Героя России» – «Героя Труда».

При этом Валуев согласился, что Хабиб – выдающийся чемпион и чем-то отметить его заслуги можно.

«Вообще, когда идёт речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь всё-таки не о «Герое России», – цитирует Валуева радио «Комсомольская правда».