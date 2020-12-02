Хабиб Нурмагомедов заявил, что будет лично участвовать в отборе бойцов для EFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что переименование купленного им промоушена GFC за $ 1 млн в Eagle Fighting Championship (EFC) не является простой формальностью.



«Не сказал бы, что переименование формальность. Мы всё взяли под себя. Всё, что мы хотели, было, но в плане развития меня многие моменты не устраивали. У меня чуть другое видение, нежели у партнёров. Сейчас проблем нет, за две недели мы сделали очень большой скачок. Мы начинаем подписывать молодых бойцов. Я тоже буду участвовать в отборе, как и другие люди. Хотел бы подписать тех, о которых через три-четыре года узнал бы весь мир.

В России у нас будет шесть турниров: Нижний, Москва, Самара, Дагестан, Краснодар и что-то ещё. За рубежом — Ташкент, Бишкек и на следующий год два турнира в Казахстане.



Чемпионы GFC остаются на своих местах. Мы, может, успеем сделать новый пояс. Мне не нравился один момент — лучшие не дрались с лучшими. Не хочет кто-то защищать пояс — освобождай. Это справедливо. В такой организации, если ты полтора года идёшь без поражений и тебя не замечают, — это неправильно. Такого не будет», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.