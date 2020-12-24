Ломаченко: Лопесу просто повезло

Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе Василий Ломаченко заявил, что хочет провести реванш с обладателем поясов WBA, WBC, IBF и WBO Теофимо Лопесом.
«Хотел бы провести реванш с Лопесом. Если он считает, что победит меня в сотне боёв из ста, то пусть докажет. Если считает себя настоящим чемпионом, то пусть подерётся со мной ещё раз. Ему просто повезло.
Возвращение? Плечо сейчас в порядке, делаю реабилитационные упражнения. Думаю, вернусь в апреле-мае 2021 года», — приводит слова Ломаченко The Ring.
Напомним, бой Ломаченко — Лопес, состоявшийся в октябре, завершился сенсационной победой Теофимо судейским решением — 116:112, 119:109, 117:111. В поединке было разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это первый с июля 2018 года случай, когда в профессиональном боксе появился абсолютный чемпион мира. Последний раз такое случалось в первом тяжёлом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.
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