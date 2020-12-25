Брат Исмаилова рассказал, какие травмы получили Магомед и Минеев после драки

Рамазан Исмаилов рассказал, какие травмы получили его брат боец MMA Магомед Исмаилов и другой боец Владимир Минеев, которые подрались на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

«Договорённость о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был бы разбит нос. У Минеева тоже была сечка», — цитирует Рамазана Исмаилова ТАСС.

Напомним, общаясь с прессой, Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником Минеевым и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После этого Исмаилова задержала полиция.

В октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова. Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.