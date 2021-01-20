Титульный бой Усмана и Бёрнса официально подтверждён
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, встретится с чемпионом организации Камару Усманом на турнире UFC 258. Об этом сообщила пресс-служба UFC, опубликовав первый постер поединка.
Проведение турнира запланировано на 13 февраля.
34-летний Бёрнс выступает в MMA с 2012 года. Последний поединок он провёл в мае 2020 года, победив Тайрона Вудли единогласным решением судей. На его счету 19 побед и три поражения. У 33-летнего Усмана 17 побед и одно поражение.
Напомним, бой Бёрнса с Усманом откладывали дважды. В июле Гилберт выпал из турнира UFC 251 из-за заражения коронавирусом, а в декабре бой на турнире UFC 256 сорвался из-за проблем у Усмана со здоровьем.
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
23:52
-
23:14
-
20:34
-
19:28
-
18:25
-
18:22
-
18:20
-
18:12
-
17:46
-
17:38
-
16:30
-
16:00
-
15:12
-
14:00
-
13:41
-
13:04
-
13:02
-
12:05
-
11:04
-
10:02
-
09:00
-
03:12
-
02:25
-
02:15
-
01:00
-
00:25
- 19 января 2021
-
23:32
-
22:16
-
21:39
-
20:14
-
19:54
-
18:51
-
17:17
-
16:50
-
16:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам