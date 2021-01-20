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Титульный бой Усмана и Бёрнса официально подтверждён

Титульный бой Усмана и Бёрнса официально подтверждён
Бокс/ММА / UFC 0

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, встретится с чемпионом организации Камару Усманом на турнире UFC 258. Об этом сообщила пресс-служба UFC, опубликовав первый постер поединка.

Проведение турнира запланировано на 13 февраля.

34-летний Бёрнс выступает в MMA с 2012 года. Последний поединок он провёл в мае 2020 года, победив Тайрона Вудли единогласным решением судей. На его счету 19 побед и три поражения. У 33-летнего Усмана 17 побед и одно поражение.

Напомним, бой Бёрнса с Усманом откладывали дважды. В июле Гилберт выпал из турнира UFC 251 из-за заражения коронавирусом, а в декабре бой на турнире UFC 256 сорвался из-за проблем у Усмана со здоровьем.

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