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Камбосос: я никогда не выбирал вишенки с торта, шёл навстречу самым трудным соперникам

Камбосос: я никогда не выбирал вишенки с торта, шёл навстречу самым трудным соперникам
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Австралийский боксёр лёгкого веса Джордж Камбосос прокомментировал своё поражение от 36-летнего украинца Василия Ломаченко в бою за вакантный пояс IBF, который прошёл 12 мая в Перте (Австралия).

«Я всегда выкладывался на все 100, никогда не выбирал вишенки с торта, всегда шёл навстречу лучшим и самым трудным соперникам. И Ломаченко войдёт в число лучших в истории бокса. Я в порядке, я здоров и изо всех сил старался выиграть каждую секунду боя. Спасибо всем фанатам, которые поддерживали меня во всём этом. Дерзнём снова», — написал Камбосос на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

После сегодняшнего поединка в активе Ломаченко 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа (10 досрочно) и три поражения.

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