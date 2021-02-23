У российского бойца перестал видеть глаз после победного поединка

Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 11. В его главном событии боец полутяжёлого веса Михаил Рагозин убедительно победил Леонардо Гимараеша. Однако после боя у него перестал видеть глаз. Кроме того, у него подозрение на перелом обоих кистей.

Рагозин прокомментировал свой успех. «Доволен, что упала такая гора с плеч, сейчас можно отдохнуть, не думать о бое. Опять есть мысли на тему того, что не получилось завершить досрочно, но каждый бой — отдельная история. В этом бою случились некоторые неприятности, которые осложнили бой. Надеюсь, подобный опыт никогда не повторится. У Гимараеша очень крепкая голова. По ощущениям, у меня сломаны обе руки.

Плюс он попал мне пальцем ноги в глаз, когда бил хайкик, поэтому вижу только одним глазом. Сейчас пройду обследование, залечу травмы. Надеюсь, вернусь в этом году», — сказал Рагозин.