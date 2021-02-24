Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Мейвезер прокомментировал отмену боя с Логаном Полом

Мейвезер прокомментировал отмену боя с Логаном Полом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился мнением об отмене поединка с YouTube-блогером Логаном Полом. Бой должен был состояться 20 февраля, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

«Я знаю, что этот бой произойдёт. Нам просто просто убедимся, что всё в порядке с коронавирусной ситуацией в Японии.

Сейчас я не тренируюсь, но я всегда стараюсь поддерживать свой вес и поддерживать своё тело в хорошем состоянии. Я не в лучшей форме в своей жизни, но я в хорошей форме. Могу спокойно снять футболку на пляже», — цитирует Мейвезера BoxingScene.

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021