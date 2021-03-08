Стерлинг согласился дать реванш Петру Яну

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг согласился дать реванш бывшему обладателю пояса россиянину Петру Яну. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды Стерлинга.

«Алджэмейн готов дать реванш. Нужно некоторое время на восстановление, и он будет готов», — сообщил источник.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.