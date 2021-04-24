Тони Джонсон досрочно победил Побережца, защитив титул чемпиона ACA
В Минске завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 122. В его главном поединке чемпион промоушена в тяжёлом весе Тони Джонсон защищал титул от посягательств претендента из Украины Дмитрия Побережца.
Американец владел инициативой и разбивал соперника в гранд-энд-паунд. Во втором раунде Побережец получил рассечение, но продолжал оказывать сопротивление. В третьей пятиминутке рефери принял решение остановить схватку, зафиксировав досрочную победу Джонсона.
Видео фрагментов поединка доступно на странице АСА в «Инстаграме». Права на видео принадлежат АСА.
В соглавном поединке турнира в Минске местный боец Артём Дамковский уже во втором раунде нокаутировал соперника из Чехии Витезслава Райноха.
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