Тони Джонсон досрочно победил Побережца, защитив титул чемпиона ACA

В Минске завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 122. В его главном поединке чемпион промоушена в тяжёлом весе Тони Джонсон защищал титул от посягательств претендента из Украины Дмитрия Побережца.

Американец владел инициативой и разбивал соперника в гранд-энд-паунд. Во втором раунде Побережец получил рассечение, но продолжал оказывать сопротивление. В третьей пятиминутке рефери принял решение остановить схватку, зафиксировав досрочную победу Джонсона.

Видео фрагментов поединка доступно на странице АСА в «Инстаграме». Права на видео принадлежат АСА.

В соглавном поединке турнира в Минске местный боец Артём Дамковский уже во втором раунде нокаутировал соперника из Чехии Витезслава Райноха.