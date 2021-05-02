Двалишвили победил Стаманна на турнире UFC Вегас 25

В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В рамках основного карда грузинский боец и Мераб Двалишвили встретился с представителем США Коди Стаманном.
Бой продлился все три раунда и закончился победой грузинского бойца единогласным решением судей.
Для Далишвили этот бой стал 15-м в карьере в смешанных единоборствах. На его счету 10 побед и 4 поражения. Это шестая его победа в UFC и все шесть он добыл именно судейскими решениями.
В главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В его основном карде выступит боец полутяжёлого веса из Молдавии Ион Куцелаба. Соперником Иона станет Дастин Джейкоби. Также в основном карде шоу выступит Гига Чикадзе, который сразится с Кабо Суонсоном.
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