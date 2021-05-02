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Двалишвили победил Стаманна на турнире UFC Вегас 25

Двалишвили победил Стаманна на турнире UFC Вегас 25
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В рамках основного карда грузинский боец и Мераб Двалишвили встретился с представителем США Коди Стаманном.

Бой продлился все три раунда и закончился победой грузинского бойца единогласным решением судей.

Для Далишвили этот бой стал 15-м в карьере в смешанных единоборствах. На его счету 10 побед и 4 поражения. Это шестая его победа в UFC и все шесть он добыл именно судейскими решениями.

В главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В его основном карде выступит боец полутяжёлого веса из Молдавии Ион Куцелаба. Соперником Иона станет Дастин Джейкоби. Также в основном карде шоу выступит Гига Чикадзе, который сразится с Кабо Суонсоном.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 23), Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) - Коди Стаманн
02 мая 2021, воскресенье. 05:15 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Коди Стаманн
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