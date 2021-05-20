Фергюсон: я хочу быть активным бойцом, вместо того, чтобы драться раз в год
Поделиться
Легковес UFC Тони Фергюсон прокомментировал поражение от Бенеила Дариуша на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США). Для Фергюсона это поражение стало третьим подряд.
«Активный боец — вот кем я хочу быть. Я получаю удовольствие, делая это. Я регулярно выступаю для болельщиков, вместо того, чтобы драться раз в год. Я ненавижу проигрывать. Игра поменялась, я понимаю, в чём мне нужно поменяться, как атлету. Понемногу я становлюсь лучше. Это займёт больше времени, чем я ожидал, но всё может случиться.
Не стоит списывать меня со счетов, мы продолжаем прогрессировать. Я поздравляю Чака и Бенни с их заслуженными победами. Алле-оп! Если ты не первый, то ты последний», — написал в своём «инстаграме» Тони Фергюсон.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
13:01
-
12:54
-
12:43
-
12:42
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:10
-
09:01
-
08:41
-
08:01
- 19 мая 2021
-
23:54
-
22:12
-
20:06
-
19:07
-
17:22
-
16:40
-
15:54
-
15:45
-
15:12
-
14:53
-
14:47
-
14:10
-
13:37
-
13:29
-
13:05
-
12:45
-
12:39
-
12:01
-
11:43
-
11:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам