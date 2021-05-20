Фергюсон: я хочу быть активным бойцом, вместо того, чтобы драться раз в год

Легковес UFC Тони Фергюсон прокомментировал поражение от Бенеила Дариуша на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США). Для Фергюсона это поражение стало третьим подряд.



«Активный боец — вот кем я хочу быть. Я получаю удовольствие, делая это. Я регулярно выступаю для болельщиков, вместо того, чтобы драться раз в год. Я ненавижу проигрывать. Игра поменялась, я понимаю, в чём мне нужно поменяться, как атлету. Понемногу я становлюсь лучше. Это займёт больше времени, чем я ожидал, но всё может случиться.



Не стоит списывать меня со счетов, мы продолжаем прогрессировать. Я поздравляю Чака и Бенни с их заслуженными победами. Алле-оп! Если ты не первый, то ты последний», — написал в своём «инстаграме» Тони Фергюсон.

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