Кормье: карьера Фергюсона в качестве топового бойца ММА закончилась
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился мнением о ситуации, в которой оказался Тони Фергюсон. Бывший претендент на титул потерпел три поражения подряд. На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу.
«Думаю, Тони Фергюсон закончился в качестве топового бойца ММА. Здесь нет никаких ошибок. Он проигрывает не каким-то слабым соперникам, Тони сражается с лучшими. Но ранее Тони Фергюсон побеждал в таких поединках.
Он не просто проигрывает, его соперники доминируют. Он проиграл 11 раундов подряд, не выглядел конкурентоспособно. Я думаю, что Тони нужно снизить уровень соперников. Тогда посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Кормье в подкасте Ариэля Хельвани.
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