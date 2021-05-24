Тайсон Фьюри отреагировал на победу Макса Ферстаппена на Гран-при Монако

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Монако Формулы-1. Фьюри перепостил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию празднующего победу Ферстаппена.

«Поздравляю, Макс», — подписал он фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/gypsyking101/?hl=ru

Второе место на Гран-при Монако занял Карлос Сайнс («Феррари»), замкнул тройку Ландо Норрис («Макларен»). Соотечественник Фьюри, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал седьмым.

На счету 32-летнего Тайсона Фьюри 30 побед и одна ничья в 31 поединке в профессиональном боксе. Следующий бой он проведёт в июле, его соперником в третий раз станет бывший чемпион по версии WBC американец Деонтей Уайлдер.