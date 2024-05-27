Хабиб назвал причину, по которой Махачев решил готовиться к бою с Порье в Кисловодске

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его товарищ и действующий чемпион промоушена лёгкого дивизиона Ислам Махачев проводил подготовку к поединку с американцем Дастином Порье в Кисловодске.

«Мы тренируемся в Кисловодске, потому что тут большая высота над уровнем моря, что хорошо сказывается на выносливости. Кроме того, это далеко от нашего дома. Когда боец вроде Ислама в Дагестане, вокруг него всегда много людей. Там непросто находиться», — сказал Хабиб на канале UFC Eurasia в YouTube.

Напомним, поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) на турнире UFC 302. Их бой будет главным событием спортивного шоу.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру: