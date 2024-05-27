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Во Франции похвалили российских футболистов, вылет Надаля в первом круге. Главное к вечеру

Французское издание Footmercato выпустило большую характеристику по российскому футболу, Сергей Песьяков стал игроком «Крыльев Советов», а Рафаэль Надаль покинул «Ролан Гаррос» в первом круге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 27 мая.

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