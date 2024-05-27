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«Хабиб показал слабые места Дастина». Тренер Порье — о предстоящем бое с Махачевым

«Хабиб показал слабые места Дастина». Тренер Порье — о предстоящем бое с Махачевым
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Майк Браун, тренер американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым – чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

«Хабиб показал нам, где у нас были слабые места. Мы поработали над этим, и сейчас те недочёты уже в прошлом. Мы работаем над защитой от борьбы, над подъёмом на ноги. Это не секрет. Дастин справится», — сказал Браун в интервью UFC.

Поединок между Махачевым и Порье состоится на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США). В смешанных единоборствах на счету Ислама 25 побед и одно поражение. Дастин за время профессиональной карьеры одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.

Порье встречался с Хабибом Нурмагомедовым в 2019 году и проиграл ему удушающим приёмом в третьем раунде.

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