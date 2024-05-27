Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и время боя, где смотреть

В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) пройдёт номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 302, в главном событии которого сразятся чемпион промоушена в лёгком дивизионе Ислам Махачев, представляющий Россию, и четвёртый номер рейтинга в лёгкой весовой категории Дастин Порье из США.

Турнир начнётся в 5:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию спортивного мероприятия можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира.

В активе Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. Порье за время профессиональной карьеры добыл 30 побед и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение: