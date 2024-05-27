В АСА изменили принцип управления ростером бойцов для повышения конкуренции

Основатель, владелец и президент международного промоушена АСА Майрбек Хасиев поделился подробностями реорганизации системы руководства лигой. По словам Хасиева, в первую очередь изменения произошли в матчмейкинге. Преобразования были сделаны для повышения конкуренции внутри промоушена.

«Изменения в первую очередь коснулись матчмейкинга. Для усиления конкуренции мы разделили бойцовский ростер ACA и полномочия вице-президентов. Руслан Хамзаев возьмёт на себя обязанности селекции и матчмейкинга в весовых категориях до 61, 70, 84 и свыше 93 кг, Асланбек Бадаев будет отвечать за дивизионы до 57, 66, 77, 93 кг. За общее управление лигой вместе со мной продолжит отвечать Алексей Яценко, в должности первого вице-президента. Наши основополагающие цели не изменились — лидерство в зрелищности поединков и глобальная конкуренция с сильнейшими мировыми лигами. Это кадровое решение — ещё один шаг на пути к достижению целей», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.

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