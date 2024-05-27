Волкановски дал категоричный прогноз на бой Махачева и Порье на UFC 302

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Их бой состоится на турнире UFC 302 и будет главным событием спортивного мероприятия.

«Ислам слишком хорош. Он слишком осторожный боец, чтобы допускать ошибки, из-за которых может позволить себя поймать в поединке с кем-то вроде Дастина Порье. Дастин – великий боец, но я не вижу никого, кто способен победить Ислама в ближайшее время. Если только его не поймают. Ислам настолько хорош, что это будет финиш в его исполнении. Полагаю, он финиширует сабмишеном», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: