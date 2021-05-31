Ковингтон: с Джоном Джонсом покончено

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, поделился мнением о перспективах бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса.
Джонс не выходил в октагон с февраля 2020 года, после того как защитил пояс UFC в полутяжёлом весе, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. Вскоре после этого он освободил пояс и объявил о переходе в тяжёлый дивизион, в котором пока не дебютировал.
«Нет, Джон Джонс не будет драться в тяжёлом весе. С ним покончено, у него больше нет того, что требуется (для проведения боёв. — Прим. «Чемпионата»).
Он пытается заработать внушительную сумму, надеясь, что ему после этого не придётся ничего делать. Но я не думаю, что он когда-нибудь снова будет драться», — приводит слова Ковингтона издание BJPenn.com.
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